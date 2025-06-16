Судьи ГП Канады вынесли предупреждения Антонелли, Пиастри, Леклеру и ещё четырём пилотам

Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 завершили разбирательства инцидентов, произошедших после финиша гонки. Заезд завершился в режиме сейфти-кара, и уже после пересечения финишной черты многие пилоты опережали друг друга на круге возвращения в боксы, хотя формально режим машины безопасности сохранялся.

В итоге судьи вынесли официальные предупреждения семерым пилотам, которые допустили обгоны на круге возвращения в боксы. Это Андреа Кими Антонелли, Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл. Соответственно, итоговые результаты кого-либо из этих гонщиков не претерпели изменений.