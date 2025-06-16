Судьи вынесли вердикт по протесту «Ред Булл» против Джорджа Расселла

Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 завершили изучение протеста, подданого командой «Ред Булл» против победителя гонки, представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла. В итоге стюарды отклонили протест, удовлетворившись объяснениями британского пилота.

В своём протесте «Ред Булл» указывал на два потенциальных нарушения со стороны Расселла. Во-первых, Джордж резко затормозил позади машины безопасности, что можно было посчитать беспорядочным и опасным пилотажем. Во-вторых, в «Ред Булл» полагали, что в определённые моменты Расселл отставал от сейфти-кара сильнее, чем разрешается правилами.

Согласно опубликованному ФИА тексту, Джордж Расселл объяснил резкое замедление во время следования за автомобилем безопасности двумя причинами: во-первых, британцу необходимо было поддерживать безопасное расстояние от сейфти-кара, а, во-вторых, он таким образом поддерживал рабочую температуру тормозов. Также в «Мерседесе» отметили, что не подавали жалоб на обгон Расселла Ферстаппеном, поскольку тот сразу же вернул позицию. Кроме того, «Мерседес» предоставил данные телеметрии, согласно которой Ферстаппен точно так же тормозил на других кругах.

В итоге в ФИА признали объяснения Расселла удовлетворительными, а его поведение не было беспорядочным. Таким образом, предварительные результаты гонки утверждены в качестве окончательных, а Джордж Расселл сохранил за собой победу в Гран-при Канады.