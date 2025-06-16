После столкновения с круговым машина лидера гонки IndyCar взмыла в воздух и перевернулась

Во время гонки серии IndyCar на овале World Wide Technology Raceway в пригороде Сент-Луиса произошла тяжёлая авария с участием лидировавшего Джозефа Ньюгардена из Team Penske и отставшего на круг пилота Rahal Letterman Lanigan Racing Луи Фостера.

Инцидент произошёл на 130-м круге, когда Фостер поскользнулся на грязной части трассы, после чего его машину бросило поперёк трассы. В этот момент мимо проезжал Ньюгарден, у которого не было возможности увернуться от неуправляемого болида. Ньюгарден на высокой скорости врезался в машину соперника, после чего его машина взлетела в воздух и рухнула на асфальт днищем вверх. Никто из пилотов в эпизоде не пострадал.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

После возобновления гонки лидерство в борьбе с Пато О’Уордом захватил Конор Дейли, однако гонщик Arrow McLaren смог контратаковать во время пит-стопов под зелёным флагом на 190-191 кругах. Тем не менее их обоих опередил Скотт Диксон, сэкономивший горючее и остановившийся в боксах во время жёлтых флагов, появившихся в результате контакта Дэвида Малукаса со стеной на 195-м круге.

Однако в ходе финального раунда пит-стопов, прошедшего под зелёным флагом, в лидеры вырвался Кайл Кирквуд, который одержал пятую победу в IndyCar и впервые победил на овале. Вторым финишировал Пато О’Уорд, третье место занял Кристиан Расмуссен, а Скотт Диксон закончил гонку четвёртым, опередив Сантино Ферруччи и Конора Дейли.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман занял 10-е место и впервые в карьере финишировал в гонке IndyCar в топ-10. Его напарник Каллум Айлотт расположился в итоговой классификации на 18-м месте.

IndyCar. Bommarito Automotive Group 500, Сент-Луис (топ-10):

1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 260 кругов

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +0.5 сек

3. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +0.8

4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +4.2

5. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +8.9

6. Конор Дейли (Juncos Hollinger Racing) +10.2

7. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) +10.4

8. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +14.1

9. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +19.9

10. Роберт Шварцман (Prema Racing) +21.4.

В общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует Алекс Палоу, который в Сент-Луисе финишировал восьмым. Отрыв испанца от Пато О’Уорда сократился до 73 очков, однако этого достаточно, чтобы сохранить первую позицию при любом исходе следующей гонки. Вслед за парой лидеров по-прежнему идут Кайл Кирквуд и Кристиан Лундгор, а на пятое место поднялся Скотт Диксон, опередивший Феликса Розенквиста и Уилла Пауэра. Роберт Шварцман сохраняет 22-ю строчку, а Каллум Айлотт — 26-ю.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 335 очков

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 262

3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 260

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 221

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 206

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 190

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 181

8. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 175

9. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 171

10. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 170

…22. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 99.

Следующий этап IndyCar — гонка XPEL Grand Prix at Road America — пройдёт на дорожной трассе «Роуд Америка» 22 июня.