Леклер высказался о тактике «Феррари» после пятого места на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о тактике с двумя пит-стопами на Гран-при Канады. Изначально монегаск рассчитывал, что у него будет гонка с одной остановкой. Перед вторым пит-стопом Леклер сказал по радио: «Я не совсем понимаю это решение».

«Чувствовал себя комфортно во время пилотирования на «харде». Видел, что Расселл становится всё быстрее, но ненамного. Тем не менее у команды, несомненно, больше данных, чем у нас, пилотов, во время гонки. Но я не был в хорошей позиции в гонке, потому что допустил ошибку в пятницу на первой тренировке и неудачно выступил в квалификации», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

Напомним, в Монреале Леклер показал пятый результат.

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