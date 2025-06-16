Вольф высказался о Гран-при Канады после победы Расселла и третьего места Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Канады. Напомним, Джордж Расселл стал победителем гонки, а Андреа Кими Антонелли занял третье место.

«Команда и оба пилота провели великолепную гонку. Джордж был абсолютно безупречен. Он контролировал ход заезда на всём его протяжении и ни разу не ошибся. Ещё одно уверенное выступление, которое мы уже неоднократно наблюдали в этом сезоне. Он был быстр на обоих составах шин. Кими тем временем провёл собственную великолепную гонку. Он хорошо стартовал, и это придало ему сил на оставшуюся часть заезда. Ему почти удалось занять второе место. При этом он хорошо оборонялся на заключительных этапах, чтобы удержать пилотов «Макларена». Он полностью заслужил этот подиум, и я уверен, что их будет ещё много», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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