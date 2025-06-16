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Самолёт Ферстаппена покинул Канаду до вердикта по протесту «Ред Булл» против Расселла

Самолёт Ферстаппена покинул Канаду до вердикта по протесту «Ред Булл» против Расселла
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Частный самолёт гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена вылетел из Канады до оглашения результатов расследования по протесту австрийской команды против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Соответствующая информация появилась в аккаунте Max Verstappen’s Jet, где приводятся данные о перемещении самолёта нидерландца.

Напомним, в итоге стюарды отклонили протест «Ред Булл», удовлетворившись объяснениями британского пилота. В своём протесте гоночный коллектив из Австрии указывал на два возможных нарушения со стороны Расселла. Во-первых, британец резко затормозил позади машины безопасности. Во-вторых, в «Ред Булл» полагали, что в определённые моменты гонщик «Мерседеса» отставал от сейфти-кара сильнее, чем разрешается правилами.

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