Самолёт Ферстаппена покинул Канаду до вердикта по протесту «Ред Булл» против Расселла

Частный самолёт гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена вылетел из Канады до оглашения результатов расследования по протесту австрийской команды против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Соответствующая информация появилась в аккаунте Max Verstappen’s Jet, где приводятся данные о перемещении самолёта нидерландца.
Напомним, в итоге стюарды отклонили протест «Ред Булл», удовлетворившись объяснениями британского пилота. В своём протесте гоночный коллектив из Австрии указывал на два возможных нарушения со стороны Расселла. Во-первых, британец резко затормозил позади машины безопасности. Во-вторых, в «Ред Булл» полагали, что в определённые моменты гонщик «Мерседеса» отставал от сейфти-кара сильнее, чем разрешается правилами.