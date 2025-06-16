Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Заяц на трассе лишил россиянина Богуславского шансов на подиум на «24 часах Ле-Мана»

Заяц на трассе лишил россиянина Богуславского шансов на подиум на «24 часах Ле-Мана»
Аудио-версия:
Комментарии

Столкновение с зайцем на трассе во время гонки «24 часа Ле-Мана» лишило шансов на призовое место российского пилота Тимура Богуславского, выступающего за команду WRT / BMW M Motorsport в категории LMGT3, сообщает пресс-служба гонщика.

После 11 часов гонки экипаж Богуславского входил в топ-5 класса, опережая «Корветт», который в итоге завоевал бронзу. Однако неожиданно через ограждения на трассу выпрыгнул заяц.

«Это было на прямой после поворота «Тетра Руж». В сумерках на скорости 240-250 км/ч не было шансов ничего с этим сделать. Заяц попал в радиатор и сломал его. В результате потёк весь антифриз, и я заехал на пит-стоп. Замена радиатора занимает примерно час, и после этого ни о какой борьбе за очки и тем более призовые места речь уже не шла.

Это несчастный случай, и тут ты уже ничего не можешь сделать. На самом деле, есть вопросы к организаторам – если ты делаешь одну из главных гонок в мире, неужели нельзя предусмотреть такие ситуации, в первую очередь с точки зрения безопасности для пилотов? Скорость гиперкаров на трассе в Ле-Мане доходит до 370 км/ч, и если там будет не заяц, а более крупное животное, то это всё равно что столкнуться с булыжником», — прокомментировал инцидент Богуславский.

Тимур Богуславский был единственным пилотом из России на «24 часах Ле-Мана» в классе LMGT3. Партнёрами Богуславского по экипажу являются австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус.

Материалы по теме
Фото
Кубица впервые выиграл «24 часа Ле-Мана», «Порше» — 2-й, «Феррари» с Джовинацци — 3-я
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android