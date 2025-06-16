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Артём Шабанов стал абсолютным победителем этапа RDS GP на «Нижегородском кольце»

Артём Шабанов стал абсолютным победителем этапа RDS GP на «Нижегородском кольце»
Аркадий Цареградцев против Артёма Шабанова
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Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Нижнем Новгороде прошёл под диктовку действующего чемпиона турнира Артёма Шабанова. Лидер команды TimeUp, который на «Нижегородском кольце» в субботу впервые в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP, в парных заездах не оставил своим соперникам ни единого шанса. Победа на этапе стала для спортсмена уже второй в сезоне.

Лёгким путь к победе для Артёма не был, поскольку на каждой стадии парных заездов ему противостояли очень серьёзные соперники. В ТОП-32 Шабанов через перезаезд (OMT) смог победить Владислава Попова («LECAR Одержимые Моторспорт»), а в ТОП-16 пилота TimeUp ждал самый титулованный участник Российской Дрифт Серии — Георгий Чивчян. Но лидер Takayama Forward Auto не смог ничего противопоставить своему оппоненту и уступил в этой дуэли. В ТОП-8 Шабанова ждал опытнейший Дамир Идиятулин (Fresh Racing), с которым в прошлом году в Нижнем Новгороде они встречались в финале, но в этот раз победа была за Артёмом. В полуфинале москвич не без труда сломил сопротивление Антона Козлова (Carville Racing), а в решающем сражении дня в плотной борьбе смог вырвать победу у Аркадия Цареградцева из «LECAR Одержимые Моторспорт».

Призовой подиум третьего этапа RDS GP

Призовой подиум третьего этапа RDS GP

Фото: RDS GP

Аркадий Цареградцев на пути к финалу последовательно преодолел сопротивление Ильи Полищука (Predator Drift Team), Дениса Мигаля (Fresh Racing), Алексея Козлова (Predator Drift Team) и Андрея Астапова (Lukoil Racing Drift Team). Все шансы были на первую в сезоне победу, однако в итоге Царь занял второе место. Как отметил сам чемпион RDS GP 2022, после неудачи на первом этапе на Moscow Raceway два серебра подряд стали для него и команды «LECAR Одержимые Моторспорт» отличным результатом.

Призовой подиум на «Нижегородском кольце» дополнил Антон Козлов. Лидер команды Carville Racing стал единственным пилотом, кто в 2025 году три из трёх этапов закончил в числе призёров.

Воскресные дуэли, проходившие при солнечной погоде на сухом покрытии, не обошлись без инцидентов. В сражении Максима Гроссмана (Fresh Racing) и Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto) оба пилота отметились контактами. Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL) спровоцировал столкновение с Андреем Астаповым, а Евгений Лосев (Fresh Racing) стал виновником зрелищной аварии с участием Алексея Козлова — сразу два удара серьёзно повредили легендарную Toyota Cresta камчатца.

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 272 балла
2. Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») — 188 баллов
3. Антон Козлов (Carville Racing) — 151 балл

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

1. TimeUp — 321 балл
2. «LECAR Одержимые Моторспорт» — 225 баллов
3. LUKOIL Racing Drift Team — 201 балл

Благодаря своей стабильности, которая в дебютном для него сезоне RDS GP 2023 почти привела Антона Козлова к чемпионству, пилот Carville Racing сохраняет лидерство в личном зачёте после трёх этапов 2025 года.

RDS GP 2025. Личный зачёт. Топ-3:

1. Антон Козлов (Carville Racing) — 600 баллов
2. Артём Шабанов (TimeUp) — 590 баллов
3. Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») — 384 балла

RDS GP 2025. Командный зачёт. Топ-3:

1. TimeUp — 792 балла
2. Carville Racing — 671 балл
3. Takayama Forward Auto — 545 баллов

Третий этап RDS GP завершён, но с большим дрифтом Нижний Новгород не прощается: уже в эти выходные 21–22 июня на «Нижегородском кольце» состоится четвёртый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). А участники RDS GP в следующий раз встретятся через месяц на трассе в Москве — 19-20 июля автодром ADM Raceway примет четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии. Но поклонникам дрифта скучать в ожидании не придётся — 12 июля на автодроме Moscow Raceway состоится первый в истории фестиваль большого дрифта RDS Fest, где они увидят звёзд РДС и на треке, и в новых амплуа.

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