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Роберт Шварцман отреагировал на первый в карьере финиш в топ-10 в IndyCar

Роберт Шварцман отреагировал на первый в карьере финиш в топ-10 в IndyCar
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Российско-израильский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на 10-м месте на овальной гонке серии IndyCar в Сент-Луисе. Шварцман стартовал с 24-й позиции. Для него это первое в карьере попадание в десятку сильнейших.

«Я очень рад, что мы закончили нашу первую гонку на коротком овале с лучшим результатом в сезоне до сих пор, в десятке. При старте с 24-го места я старался обрести большую уверенность в машине, и на финальном отрезке я чувствовал, что болид под контролем, он был действительно быстрым.

Огромное спасибо команде, которая проделала потрясающую работу и провела хорошие пит-стопы — молодцы! «Шеви» тоже проделал отличную работу с мотором, он просто летел, и эта мощность помогала мне на выходе из поворотов обгонять парней вроде Алекса [Росси].

Нам нужно сохранить этот темп на «Роуд Америке» на следующей неделе, ведь мы показали, что способны добиваться результатов в топ-10», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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