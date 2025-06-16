Алонсо отреагировал на мнение, согласно которому лучшие — те, кто выигрывает чаще

Испанский ветеран «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что не следует оценивать силу пилотов по количеству побед или титулов.
«Молодые фанаты – те, кто не очень следит за Формулой-1 – смотрят лишь статистику, видят победы и думают, что те, кто выигрывает больше других, обычно являются лучшими. Но не все в паддоке согласятся с этим», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo со ссылкой на его интервью для FOX Argentina.
В настоящий момент Алонсо занимает 16-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе испанца восемь очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри («Макларен»), у которого 198 баллов.