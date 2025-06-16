Хэмилтон — о «Феррари»: есть много вещей, о которых хотел бы рассказать. Жаль, не могу

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу ожидаемых обновлений.

«Обновления для SF-25? Честно говоря, я не знаю, почему мы их ещё не привезли. Полагаю, они появятся очень скоро, по крайней мере, надеюсь на это. Жаль, что не могу рассказать вам, что происходит, а происходит много всего. Есть много вещей, о которых я хотел бы рассказать, однако не могу быть слишком откровенным. Не могу говорить всё о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том, что происходит внутри организации. Но моя цель – попытаться позитивно повлиять на эти изменения, чтобы они привели к долгосрочному успеху. Потому что нам действительно необходимо много изменений», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1: