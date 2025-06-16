Алексей Попов — о Гран-при Канады: Расселл был настроен немного подставить Ферстаппена

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Канады. Напомним, в Монреале нидерландец показал второй результат.

«Что касается Макса, то, как он сказал, он сделал всё, что мог. Он чуть-чуть проспал старт, поэтому мы не узнаем, что у него было бы с Джорджем. Но то, что Джордж был настроен действительно – как он сказал в квалификации – Макса немного подставить, мы это увидели при торможении под пейс-каром. Даже подавал протест «Ред Булл». Но протест отклонили судьи. В целом Макс остался при своих 11 штрафных баллах, и в Австрии он по-прежнему под угрозой», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

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