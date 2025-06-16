Оруджев считает, что Расселл и Ферстаппен заслуживали штрафа от судей

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об инциденте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Канады. Напомним, британец резко затормозил позади машины безопасности, что могло быть расценено как опасный пилотаж. Судьи, однако, решили, что нарушений правил со стороны Джорджа не было.

«Джордж специально тормозил. Но и Макс любит ехать почти бок о бок. Или вообще как в Абу-Даби в 2021 году. Думаю, Джордж решил его чуть-чуть проучить. Манёвр, конечно, был сделан специально. Можно ещё отметить, что на выезде с пит-лейна за сейфти-каром Джордж тоже сильно замедлялся. Помню, было правило 10 корпусов за машиной безопасности. Но опять судьи закрывают на это глаза.

Если следовать тому, что правила одинаковы для всех, то, конечно, судьи не правы. Стоило наказать: одного за «erratic driving», другого — за обгон под сейфти-каром. Держись дальше, и тогда не обгонишь, если кто-то резко затормозит», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена: