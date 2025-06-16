Оруджев: ощущение, что судьи принимают решения абсолютно из головы

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскритиковал судей Гран-при Канады, отметив, что некоторые их решения были непоследовательными.

«Судьи вроде бы скучали полгонки, но их решения мне непонятны. Строллу за то, что не оставил места, дают 10 секунд, а Ландо за то, что въехал в соперника — пять! Сами же говорили, что им итог не важен. Получается, важен? Ощущение, что они принимают решения абсолютно из головы», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

Напомним, победу на Гран-при Канады одержал Джордж Расселл из «Мерседеса». Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Топ-3 замкнул Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

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