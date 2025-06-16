Оруджев: ощущение, что судьи принимают решения абсолютно из головы
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскритиковал судей Гран-при Канады, отметив, что некоторые их решения были непоследовательными.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
«Судьи вроде бы скучали полгонки, но их решения мне непонятны. Строллу за то, что не оставил места, дают 10 секунд, а Ландо за то, что въехал в соперника — пять! Сами же говорили, что им итог не важен. Получается, важен? Ощущение, что они принимают решения абсолютно из головы», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».
Напомним, победу на Гран-при Канады одержал Джордж Расселл из «Мерседеса». Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Топ-3 замкнул Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».
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