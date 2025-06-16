Оруджев ответил, запретит ли «Макларен» бороться Норрису и Пиастри

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о столкновении пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса перед финишем гонки Гран-при Канады. Для Норриса на этом гонка была окончена, Пиастри сумел продолжить заезд и в итоге финишировал четвёртым.
«В пылу борьбы решение принимается за долю секунды. Скорость не маленькая. Определённо, Ландо посчитал в моменте, что место будет. Но в итоге пространства там не оказалось, и оно бы не открылось. Ландо это сразу после остановки понял и признал.
Классно, что им разрешили бороться. Пока оба гонщика «Макларена» с отрывом в чемпионате, надеюсь, не появится вето на борьбу и мы продолжим её наблюдать», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».
«Хаас» представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1:
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