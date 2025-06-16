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Бриаторе ответил, будут ли изменения в «Альпин» после ухода Луки де Мео из «Рено»

Бриаторе ответил, будут ли изменения в «Альпин» после ухода Луки де Мео из «Рено»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе дал комментарий по поводу ухода Луки де Мео с поста генерального директора автомобильного концерна «Рено». Отметим, что именно де Мео привлёк к управлению «Альпин» Флавио Бриаторе.

«Что изменится? Ничего, абсолютно ничего. Для меня ничего не поменялось. Ни для меня, ни для команды. И хотел бы поздравить Луку с его новой работой», — приводит слова Бриаторе FormulaPassion.

«Альпин» в настоящий момент занимает 10-е место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.
Ранее сообщалось, что де Мео принял решение уйти из «Рено», чтобы продолжить карьеру за пределами автомобильной индустрии.

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