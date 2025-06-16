Ферстаппен: никогда не сомневался, что Антонелли поднимется на подиум в 2025 году

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первый в карьере подиум для гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Знал, что Кими продвигается по карьерной лестнице в картинге, люди уже говорили о нём много хорошего, поэтому я следил за ним. Впечатляет, что он от природы быстрый. Мне нравится его уравновешенный, спокойный подход. Это замечательные качества. Никогда не сомневался, что в этом году он поднимется на подиум. Очень рад за него. Это придаёт пилоту уверенности, это хороший стимул — и дальше будет только лучше», — приводит слова Ферстаппена Reuters.

До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.

Андреа Кими Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка. Лидирует в чемпионате австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.