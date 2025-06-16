Антонелли: следующая цель — вернуть Италию на верхнюю ступень подиума

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третий результат на Гран-при Канады, что стало первым попаданием на подиум для него в карьере.

«Честно говоря, я просто надеялся, что гонка закончится. Даже смотрел на дисплей, считая круги, потому что это было очень напряжённо.

Когда я поднялся на подиум, у меня были мурашки по коже. Это момент, который я запомню надолго. Это даёт тебе заряд бодрости — такие результаты и такие ощущения, которые невозможно купить. Потрясающее чувство.

Теперь следующая цель — победить, вернуть Италию на вершину. Этот результат был необходим. Он также нужен всем итальянским болельщикам. Имола стала для меня невероятным уикендом с точки зрения поддержки. Всё прошло не так хорошо, как я хотел, но видеть всю эту ​​поддержку уже на раннем этапе — это здорово. Так что этот результат и для них», — приводит слова Антонелли Reuters.

До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.

Андреа Кими Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка. Лидирует в чемпионате австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.