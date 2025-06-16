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Антонелли стал третьим самым молодым пилотом на подиуме в истории Формулы-1

Антонелли стал третьим самым молодым пилотом на подиуме в истории Формулы-1
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Итальянский гонщик «Мерседеса», дебютант сезона-2025 Андреа Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при.

Антонелли стал третьим самым молодым гонщиком, поднимавшимся на подиум в истории Формулы-1.

Итальянец поднялся на подиум в возрасте 18 лет, 9 месяцев, 21 дня. Младше него на подиуме были только Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев, 15 дней) и Лэнс Стролл (18 лет, 7 месяцев, 27 дней).

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.

Андреа Кими Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка. Лидирует в чемпионате австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.

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