Антонелли стал третьим самым молодым пилотом на подиуме в истории Формулы-1

Итальянский гонщик «Мерседеса», дебютант сезона-2025 Андреа Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при.
Антонелли стал третьим самым молодым гонщиком, поднимавшимся на подиум в истории Формулы-1.
Итальянец поднялся на подиум в возрасте 18 лет, 9 месяцев, 21 дня. Младше него на подиуме были только Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев, 15 дней) и Лэнс Стролл (18 лет, 7 месяцев, 27 дней).
Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.
Андреа Кими Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка. Лидирует в чемпионате австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.
- 16 июня 2025
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