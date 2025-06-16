Вильнёв считает, что Гран-при Канады стоило остановить красным флагом

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв подвёл итоги Гран-при Канады.

«Жаль, потенциально очень захватывающая гонка получилась не настолько захватывающей. Мне кажется, что в конце заезда правила вполне позволяли дирекции гонки остановить заезд красными флагами. Тогда мы могли бы увидеть ещё один старт и супер-спринт на пару кругов в борьбе за победу. Но они решили закончить все скучным финишем за машиной безопасности», — приводит слова Жака Вильнёва Crash.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, компанию на подиуме ему составили пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и напарник Расселла Андреа Кими Арнтонелли.