Вильнёв считает, что Гран-при Канады стоило остановить красным флагом
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв подвёл итоги Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
«Жаль, потенциально очень захватывающая гонка получилась не настолько захватывающей. Мне кажется, что в конце заезда правила вполне позволяли дирекции гонки остановить заезд красными флагами. Тогда мы могли бы увидеть ещё один старт и супер-спринт на пару кругов в борьбе за победу. Но они решили закончить все скучным финишем за машиной безопасности», — приводит слова Жака Вильнёва Crash.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, компанию на подиуме ему составили пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и напарник Расселла Андреа Кими Арнтонелли.
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