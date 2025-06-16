«Скоро». Вассёр высказался об обновлениях болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об обновлениях болида итальянской команды.

«Скоро. Скоро у нас будут обновления. Но я не думаю, что это главная проблема. Если вы ставите рекордный первый сектор здесь, в Монреале, вряд ли необходимость привозить так много обновлений. Не нужно сравнивать с другими, кто привозит их каждую неделю. Нам нужно сосредоточиться на себе, потому что в эти выходные мы не смогли чисто выполнить свою работу», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport.

Напомним, ранее Льюис Хэмилтон высказался на тему новинок, отметив, что он не понимает, почему команда до сих пор их не привезла.