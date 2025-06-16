Расселл: не общаюсь с другими командами по поводу контракта

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подчеркнул, что не ведёт переговоров с другими командами о возможном переходе.

«Нет, я не общаюсь с представителями других команд, которые проявляют ко мне интерес. Я довольно открыто заявлял, что намерен остаться в «Мерседесе». Это было очевидно всегда. Я очень предан «Мерседесу», команде, которая дала мне шанс попасть в Формулу-1.

У меня не было никаких обид по поводу переговоров, особенно если речь о Ферстаппене. Я много раз говорил, что нет причин, по которым команды не должны интересоваться Максом. Если бы ни у кого не было контрактов на следующий год, Макс стал бы первым номером для любой команды. И это вполне можно объяснить.

Нет никакой спешки с переговорами. Мы хотим побеждать вместе. Сейчас мы с Антонелли являемся напарниками, приносим хороший результат и оба являемся воспитанниками «Мерседеса». Зачем команде менять то, что работает?» — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.