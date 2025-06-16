Вассёр высказался о слухах про своё увольнение

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о слухах о своём возможном увольнении.

«Я чувствую доверие владельцев команды, это не проблема. Здесь нет проблемы. Важно, чтобы все двигались в одном направлении, но ещё больше нам нужно спокойствие. Я не хочу бороться и внутри, и снаружи команды. Мы хотим бороться как команда. Мы знаем, что у нас не будет идеального уикенда каждые выходные.

Мы видели, что в последние несколько уикендов были проблемы у «Мерседеса», но я бы не сказал, что они совершили революцию. У них было три сложных уикенда, но они продолжали работать, развиваться, и сегодня они добились успеха. Мы тоже должны поступать так. Мы — вторые в чемпионате мира, это не конец света. Мы должны продолжать делать свою работу», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.