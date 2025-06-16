Вильнёв: Норрис не должен был проводить эту атаку на Пиастри

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о столкновении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Если говорить о столкновении двух пилотов «Макларена», то тут проще всего сделать виноватым Норриса. Он очень поздно понял, что Пиастри смещается влево, в то время как его переднее крыло было уже возле коробки передач Пиастри. И Норрис просто не понял, что происходит. Норрис не должен был проводить эту атаку. Вышло неприятно, и в команде будет что обсудить», — приводит слова Вильнёва Crash.

Напомним, после этой аварии Оскар Пиастри финишировал на четвёртой позиции, а Ландо Норрис сошёл с дистанции. Норрис отстаёт от Пиастри на 22 очка в личном зачёте.