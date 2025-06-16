На Таймс-Сквер устроили паддок Формулы-1 в честь премьеры фильма

В Нью-Йорке (США) на знаменитой площади Таймс-Сквер устроили настоящий паддок Формулы-1 в честь премьеры одноимённого фильма. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.