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Вассёр ответил, удалось бы Леклеру отыграться, если бы он пошёл на один пит-стоп в Канаде

Вассёр ответил, удалось бы Леклеру отыграться, если бы он пошёл на один пит-стоп в Канаде
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о тактике Шарля Леклера в гонке Гран-при Канады.

«Изменилось бы что-то, если бы Леклер поехал с тактикой одного пит-стопа? Честно говоря, я так не думаю. Если посмотреть на первую пятёрку, то все заезжали дважды. Возможно, стратегия одного пит-стопа могла бы сработать, но мы не знали, как долго прослужат шины «медиум». Но не это было самым важным моментом этих выходных.

Мы допустили слишком много ошибок и имели слишком много проблем. Мы провели первую тренировку только с одной машиной, затем была ошибка в квалификации. А затем проблема в гонке для Льюиса, это слишком много для одного уикенда», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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