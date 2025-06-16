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«Неуклюже». Эксперт — об атаке Норриса на Пиастри

«Неуклюже». Эксперт — об атаке Норриса на Пиастри
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о столкновении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Оскар — большой молодец, потому что он вовремя увидел первую атаку Ландо. Изначально Ландо был довольно далеко позади перед тем, как решился атаковать в 10-м повороте. Думаю, Ландо считал, что он достал соперника, потому что Оскар входил в последнюю шикану не по идеальной траектории. В итоге Оскар не стал любезничать с напарником, но почему он должен делать это?

Ландо же до последнего шёл по левой стороне в атаку, хотя там явно не было свободного места. Я не думаю, что здесь было что-то, кроме неверной оценки ситуации. Ландо не смог вовремя понять, что никак не сумеет провести этот обгон, пока не случилась авария. Это было неуклюже и совершенно необязательно со стороны Норриса», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.

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