Вольф высказался об аварии пилотов «Макларена» на Гран-при Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о столкновении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Я и сам бывал в подобных ситуациях, как руководители «Макларена». И это очень сложная ситуация, потому что пилоты настроены на одну цель — победу в чемпионате мира. Конечно, это проявляется в Формуле-1. Здесь важно разработать свод правил ведения борьбы.

Но здесь ситуация усложняется в том числе и Кубком конструкторов. Обычно команда может сказать пилотам о приоритетной важности этого зачёта. Но «Макларен» далеко впереди конкурентов. Это усложняет ситуацию», — приводит слова Вольфа Motorsport.