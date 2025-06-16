Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф высказался об аварии пилотов «Макларена» на Гран-при Канады

Вольф высказался об аварии пилотов «Макларена» на Гран-при Канады
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о столкновении пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Я и сам бывал в подобных ситуациях, как руководители «Макларена». И это очень сложная ситуация, потому что пилоты настроены на одну цель — победу в чемпионате мира. Конечно, это проявляется в Формуле-1. Здесь важно разработать свод правил ведения борьбы.

Но здесь ситуация усложняется в том числе и Кубком конструкторов. Обычно команда может сказать пилотам о приоритетной важности этого зачёта. Но «Макларен» далеко впереди конкурентов. Это усложняет ситуацию», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев ответил, запретит ли «Макларен» бороться Норрису и Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android