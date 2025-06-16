Росберг: Норрису будет сложно оправиться после Канады

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о ситуации вокруг пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Всё дело в том, что в какой-то момент ситуация становится очень неприятной, ведь вы катитесь вниз, всё ниже и ниже. Вы снова и снова совершаете ошибки и начинаете думать, что вы недостаточно хороши. Это начинает проникать в твою голову, и тогда может стать довольно мрачно. Я проходил через подобное.

Особенно когда ты совершаешь ошибку, подобную той, что совершил Норрис в Канаде. Ты сталкиваешься с напарником, и вся команда не понимает, что происходит. Ландо будет очень сложно оправиться от этой ситуации», — приводит слова Росберга RacingNews365.