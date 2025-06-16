Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг: Норрису будет сложно оправиться после Канады

Росберг: Норрису будет сложно оправиться после Канады
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о ситуации вокруг пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Всё дело в том, что в какой-то момент ситуация становится очень неприятной, ведь вы катитесь вниз, всё ниже и ниже. Вы снова и снова совершаете ошибки и начинаете думать, что вы недостаточно хороши. Это начинает проникать в твою голову, и тогда может стать довольно мрачно. Я проходил через подобное.

Особенно когда ты совершаешь ошибку, подобную той, что совершил Норрис в Канаде. Ты сталкиваешься с напарником, и вся команда не понимает, что происходит. Ландо будет очень сложно оправиться от этой ситуации», — приводит слова Росберга RacingNews365.

Материалы по теме
Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1
Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android