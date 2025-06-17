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«Не стоит недооценивать Ферстаппена». Эксперт — о борьбе за титул в 2025 году

«Не стоит недооценивать Ферстаппена». Эксперт — о борьбе за титул в 2025 году
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Клин поделился мнением о титульной гонке в сезоне-2025.

«Не стоит недооценивать Макса Ферстаппена и «Ред Булл». В течение всего уикенда, в квалификации и в гонке они обыгрывали своих главных конкурентов — «Макларен». Это показывает, что у «Макларена» есть трассы, где проявляются их слабые стороны, а выступление «Ред Булл» в эти выходные было действительно хорошим.

Если соперники совершат ошибки, то Ферстаппен будет рядом. Если они смогут бросить вызов «Макларену» в долгосрочной перспективе в борьбе за титул, думаю, им понадобятся обновления, чтобы стать ближе к соперникам. Но время от времени Макс и без этого оказывается на подиуме и бросает им вызов», — приводит слова Клина RacingNews365.

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