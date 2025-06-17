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Эксперт не уверен, что «Альпин» остнется в Формуле-1 после ухода Луки ди Мео

Эксперт не уверен, что «Альпин» остнется в Формуле-1 после ухода Луки ди Мео
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Известный обозреватель Формулы-1 журналист Тед Кравиц высказался о ситуации в «Альпин» после ухода генерального директора Луки ди Мео.

«Прямо сейчас Бриаторе является исполнительным советником ни для кого. Руководитель команды? Не знаю, хотел бы он себя назначить сам на эту должность? Кто станет новым генеральным директором «Рено», мы не знаем, это решат в руководстве французской компании. Возникает сразу несколько вопросов. Первый — захочет ли новый генеральный директор продолжать выступать в Формуле-1? Это не является данностью.

Второе — если нет, то захотят ли они продать команду? Прямо сейчас Отмар Сафнауэр ищет команду для покупки. Третье — хочет ли новый генеральный директор оставить Флавио Бриаторе в качестве исполнительного советника? Вокруг команды много вопросов.

Хочет ли новый генеральный директор, кем бы он ни был, чтобы команда продолжала называться «Альпин»? Или они захотят вернуться к названию «Рено»?» — сказал Тед Кравитч в эфире Sky Sports.

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