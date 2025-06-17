Франко Колапинто подарил свой шлем Лионелю Месси

Аргентинский гонщик Формулы-1, пилот «Альпин» Франко Колапинто подарил свой шлем соотечественнику, легендарному футболисту, нападающему сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Спасибо за радость», — подписал шлем Колапинто.

Фото: Соцсети Франко Колапинто

Франко Колапинто закончил предыдущий этап чемпионата мира, Гран-при Канады, на 13-й позиции. Франко пока не набрал ни одного очка за четыре гонки, в которых он принял участие в нынешнем сезоне. 13-е место — лучший результат Колапинто в этом году. Он располагается на 20-м месте в личном зачёте.

Что касается Месси, то в эти дни Лионель вместе с «Интер Майами» находится на клубном чемпионате мира.