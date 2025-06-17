«Надеюсь, сможем начинать так каждый этап». Ферстаппен — о борьбе с «Маклареном»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, что нужно сделать коллективу для борьбы с «Маклареном».

«Нам нужно чаще выигрывать гонки. И как мы этого добьёмся? За счёт повышения конкурентоспособности. Это был хороший уикенд, но, опять же, недостаточно конкурентный. У нас бывают моменты, когда, возможно, мы можем победить на каких-то трассах, но нам просто нужно сделать машину быстрее. Тогда мы значительно облегчим себе задачу.

Мы усердно работаем над этим вместе с командой. Конечно, кое-что обновляется, но будет ли этого достаточно? Я не знаю. В этом мире есть такие мелочи, которые позволяют добиваться лучших результатов каждый уикенд. Но то, что «Макларен» демонстрирует весь этот сезон, является совершенно экстраординарным, и это трудно превзойти.

Итак, хорошо, да, один уикенд у них не так хорошо прошёл, но они по-прежнему остаются фаворитами, и победить их будет нелегко. Но в предстоящих гонках мы действительно хотим постараться улучшить нашу машину. Но я надеюсь, что мы сможем так начинать каждый этап с точки зрения того, как я чувствую себя за рулём машины, но нам нужно повысить производительность, чтобы быть быстрыми везде», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.