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«Определённо расстроен». Хэмилтон — о сезоне Формулы-1 2025 года

«Определённо расстроен». Хэмилтон — о сезоне Формулы-1 2025 года
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о сезоне 2025 года.

«Я знаю, что в этом году мы не боремся за победу. Осознаю, что мы не в титульной борьбе, и это не очень приятное чувство. Я также знаю, что сейчас у меня период адаптации к работе с командой, создания основы, чтобы мы могли бороться, быть последовательными и иметь стратегию, и все эти разные вещи.

Так что, учитывая это, я в порядке, но, очевидно, я хочу побеждать, а когда ты не выступаешь в лидирующей группе, то ты не борешься за подиумы, я определённо немного расстроен этим. Я надеялся, что в Монреале буду бороться за подиум, но, по-видимому, у нас не получилось найти скорость», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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