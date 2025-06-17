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На «обратной» конфигурации NRing пройдёт экватор сезона Открытого чемпионата по дрифту RDS

На «обратной» конфигурации NRing пройдёт экватор сезона Открытого чемпионата по дрифту RDS
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Четвёртый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing). В минувший уикенд там завершился этап главного дрифт-турнира страны — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), а уже в эти выходные пилоты второго дивизиона выйдут на трек, чтобы продемонстрировать свой потенциал.

Возможность войти в новую историю побед RDS Open на «Нижегородском кольце» получат 35 пилотов из 10 регионов России. После трансформации межрегионального турнира RDS Europe в RDS Open пелотон кардинально обновился. Победители нижегородских этапов RDS Europe прошлых лет — минчанин Кирилл Мацкевич (сезон-2024), пилот из Приморского края Григорий Гусев (сезон-2023) и спортсмен из Камчатского края Алексей Козлов (сезон-2022) — уступили место новым талантам. Это значит, что по итогам грядущего этапа возможность занять места на пьедестале получат новые перспективные пилоты.

Фото: RDS Open

Безусловным фаворитом четвёртого этапа RDS Open в зачёте NXT можно назвать лидера команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофея Добровольского. В сезоне-2024 году он уже забрал три золота из трёх. К тому же обратная версия «Нижегородского кольца» уже хорошо знакома Тимофею по участию в RDS GP и RDS Europe в 2024 году.

Претендовать на победу в зачёте PRO будут все пилоты из ТОП-3 турнирной таблицы. Лидер личного зачёта москвич Фёдор Воробьёв блестяще показывал мастерство управляемого заноса на первых двух этапах сезона. Сергей Корнеев из Екатеринбурга и Валерий Богочаров из Ростова-на-Дону хорошо знакомы с нижегородской трассой и в этом сезоне тоже отметились на подиуме.

Фото: RDS Open

Интрига сохранится и вокруг квалификационных заездов. На третьем этапе на Moscow Raceway москвич Михаил Давидянц («ТрансПарк») вторым в истории чемпионата получил максимальные 100 баллов за выполнение судейского задания. Сможет ли Михаил повторить свой триумф и удастся ли кому-то из пилотов показать такой же блестящий результат — станет ясно уже 21 июня, в первый день соревнований.

Расписание 4-го этапа RDS Open на «Нижегородском кольце»:

21 июня, суббота

● 10:00-15:25 — квалификация
● 16:00-16:45 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
● 17:00-19:20 — парные заезды ТОП-32 PRO

22 июня, воскресенье

● 10:00-11:30 — парные заезды ТОП-16 PRO
● 11:45-12:45 — автограф-сессия
● 13:30-17:40 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал (PRO и NXT)
● 18:00 — церемония награждения

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