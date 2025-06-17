Дебют Никиты Мазепина в боксе не состоится в 2025 году

26-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 в команде «Хаас» в сезоне 2021 года, Никита Мазепин не проведёт свой боксёрский поединок в 2025 году

«Я раздобыл достаточно хорошую, профессиональную команду, которая помогала мне готовиться. В долгосрочной перспективе планы не меняются, но сейчас появился нюанс — производственная, спортивная травма. Как только я вернусь в свою хорошую физическую кондицию, смогу бегать и стоять на ринге, то планирую возобновить тренировки.

Сейчас появляется достаточно много интересных возможностей насчёт проведения поединка, потому что спорт немного меняет вектор — в него приходят люди с большой медийностью. И я не говорю про поп-ММА — я абсолютно против этого направления. Речь о популяризации спорта с помощью блогеров, которые по своему информационному вектору подходят мне по ценностям. Если мы найдём правильного соперника и у меня будет правильная кондиция, то вы меня увидите на ринге», — приводит слова Мазепина ТАСС.

В «Королевских гонках» Никита принял участие в 22 Гран-при. Выступал в команде вместе с Миком Шумахером, являющимся сыном легендарного семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. За свою карьеру в «Хаасе» не заработал ни одного очка и завершил сезон 2021 года на 21-м месте в личном зачёте.