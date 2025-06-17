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Porsche установила рекорд трассы Формулы-1 в Абу-Даби для серийных электромобилей

Porsche установила рекорд трассы Формулы-1 в Абу-Даби для серийных электромобилей
Рамез Аззам на Porsche Taycan Turbo GT в Абу-Даби
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Флагманский электромобиль Porsche Taycan Turbo GT установил ещё два рекорда. Арабский пилот Рамез Аззам проехал круг по трассе «Яс Марина», принимающей Гран-при Абу-Даби Формулы-1, за 2:07.2, а американец Патрик Лонг показал на трассе «Роуд Атланта» время 1:27.1. Оба этих результата стали новыми рекордами трасс для серийных электромобилей.

Ранее Taycan Turbo GT — самый мощный дорожный автомобиль в истории Porsche — установил рекорды «Интерлагоса», Международного автодрома в Шанхае и трассы «Лагуна Сека».

Патрик Лонг на Porsche Taycan Turbo GT на «Роуд Атланте»

Патрик Лонг на Porsche Taycan Turbo GT на «Роуд Атланте»

Фото: Porsche

Porsche Taycan Turbo GT обладает пиковой мощностью в 760 кВт (1030 л. с.). Запас хода электромобиля составляет 444 км, до 100 км/ч он разгоняется за 2,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Напомним, несколько дней назад Xiaomi объявила о новом рекорде «Северной петли» «Нюрбургринга» для серийных электромобилей.

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