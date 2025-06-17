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Фото: гонщики «Королевских гонок» на премьере фильма «Формула-1»

Фото: гонщики «Королевских гонок» на премьере фильма «Формула-1»
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В понедельник, 16 июня, в Нью-Йорке, США, состоялся премьерный показ фильма «Формула-1» с 61-летним популярным голливудским актёром Брэдом Питтом в главной роли. Многие гонщики «Королевских гонок» посетили данное мероприятие.

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Фото: Kristina Bumphrey/Getty Images

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Фото: Kristina Bumphrey/Getty Images

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на экраны 27 июня 2025 года. Льюис Хэмилтон выступил одним из продюсеров ленты.

Ранее четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», объяснил, почему пропустил премьерный показ фильма.

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