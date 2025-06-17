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Хорнер: на последнем отрезке в Канаде мы были быстрее Антонелли

Хорнер: на последнем отрезке в Канаде мы были быстрее Антонелли
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Канады Формулы-1, в котором Макс Ферстаппен занял второе место.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Я думаю, что для нас это была отличная гонка. Я имею в виду, что на первом отрезке мы довольно рано стали сильно атаковать на шинах «медиум», а затем резина ушла. Так что я бы сказал, что второй отрезок для нас был, пожалуй, наименее конкурентоспособным. Нам нужно было держать темп, что влияло на гранулирование переднего левого колеса.

Но финальный отрезок оказался очень сильным, и мы были на самом деле лучше, чем темп Кими позади, и почти равнялся Джорджу впереди на шинах, которые были старше на пять или шесть кругов. Да, я думаю, что для нас это была очень сильная гонка. Хорошие очки. Это была прекрасно исполненная гонка с этой точки зрения», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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