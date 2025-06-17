Гран-при Канады Формулы-1 продлён на четыре года

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что Гран-при Канады, проходящий на автодроме имени Жиля Вильнёва, продлён на четыре года, до 2035 года включительно.

Гран-при Канады — старейший этап Формулы-1, проводимый за пределами Европы, и прошедшее на прошлой неделе мероприятие стало 54-м с момента его дебюта в 1967 году.

В пелотоне присутствуют четыре пилота, побеждавших в Канаде, — Джордж Расселл («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Феррари»). Хэмилтон также делит рекорд по количеству побед на трассе с легендарным Михаэлем Шумахером — оба одержали по семь побед.

«Поскольку Формула-1 празднует своё 75-летие, вполне уместно, что мы объявили о продлении Гран-при Канады, гонки, которая имеет такую невероятную историю в нашем спорте и названа в честь настоящей легенды Жиля Вильнёва. Монреаль — невероятный город, полный энергии и страстных болельщиков, и я рад подтвердить, что мы продолжим выступать здесь до сезона-2035», — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали пресс-служба чемпионата.