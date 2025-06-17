Вольф высказался о продлении контракта с Расселлом после победы в Канаде

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об истекающем контракте пилота Джорджа Расселла после победы на Гран-при Канады.
«Джордж с нами так долго, и он растёт. Шаги, которые он сделал, начиная как молодой гонщик в «Уильямсе», затем, переходя в «Мерседес» в трудное время, показывая себя на одном уровне с Льюисом. А затем, с тех пор как Льюис ушёл, он явно стал старшим пилотом в команде, и это естественно. Не то чтобы тут были какие-то интриги. Он просто занял место, которое заслуживает и на которое имеет право.
Атмосфера в команде отличная. Мы должны выждать какое-то время, чтобы уладить эти вопросы. В июне и июле мы проводим одну гонку за другой. Но мы собираемся добиться этого [продления контракта]. Он выступает за «Мерседес юниор» так же, как и Кими, с тех пор как ему исполнилось 16 лет. Так что это не зависит от того, выиграет ли он гонку, выступит ли он хорошо, ведь мы знаем, что он может», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.
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