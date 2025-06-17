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Вольф высказался о продлении контракта с Расселлом после победы в Канаде

Вольф высказался о продлении контракта с Расселлом после победы в Канаде
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об истекающем контракте пилота Джорджа Расселла после победы на Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Джордж с нами так долго, и он растёт. Шаги, которые он сделал, начиная как молодой гонщик в «Уильямсе», затем, переходя в «Мерседес» в трудное время, показывая себя на одном уровне с Льюисом. А затем, с тех пор как Льюис ушёл, он явно стал старшим пилотом в команде, и это естественно. Не то чтобы тут были какие-то интриги. Он просто занял место, которое заслуживает и на которое имеет право.

Атмосфера в команде отличная. Мы должны выждать какое-то время, чтобы уладить эти вопросы. В июне и июле мы проводим одну гонку за другой. Но мы собираемся добиться этого [продления контракта]. Он выступает за «Мерседес юниор» так же, как и Кими, с тех пор как ему исполнилось 16 лет. Так что это не зависит от того, выиграет ли он гонку, выступит ли он хорошо, ведь мы знаем, что он может», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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