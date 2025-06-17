Льюис Хэмилтон, Брэд Питт и Демсон Идрис на премьерном показе фильма «Формула-1»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, а также известные голливудские актёры Брэд Питт и Демсон Идрис встретились на премьерном показе фильма «Формула-1», который выйдет на экраны 27 июня 2025 года, и по слухам, может стать одним из самых дорогих в истории кино.

Стоит отметить, Хэмилтон является сопродюсером этого фильма. Он принимает активное участие в создании фильма, включая свою роль на экране.

Премьера фильма «Формула-1» состоялась в Нью-Йорке, и привлекла внимание не только гонщиков, но и звезд кино, а также боссов команд Формулы-1 и руководителя чемпионата Стефано Доменикали.