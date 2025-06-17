Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон, Брэд Питт и Демсон Идрис на премьерном показе фильма «Формула-1»

Льюис Хэмилтон, Брэд Питт и Демсон Идрис на премьерном показе фильма «Формула-1»
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, а также известные голливудские актёры Брэд Питт и Демсон Идрис встретились на премьерном показе фильма «Формула-1», который выйдет на экраны 27 июня 2025 года, и по слухам, может стать одним из самых дорогих в истории кино.

Стоит отметить, Хэмилтон является сопродюсером этого фильма. Он принимает активное участие в создании фильма, включая свою роль на экране.

Премьера фильма «Формула-1» состоялась в Нью-Йорке, и привлекла внимание не только гонщиков, но и звезд кино, а также боссов команд Формулы-1 и руководителя чемпионата Стефано Доменикали.

Материалы по теме
Хэмилтон вместо Сайнса — провал? Как пока работают главные трансферы Формулы-1
Хэмилтон вместо Сайнса — провал? Как пока работают главные трансферы Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android