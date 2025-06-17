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Таиланд выделит около $ 1,23 млрд для проведения Гран-при Формулы-1 в стране

Таиланд выделит около $ 1,23 млрд для проведения Гран-при Формулы-1 в стране
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Власти Таиланда одобрили план, согласно которому из бюджета страны будет выделено более 40 млрд бат (примерно $ 1,23 млрд) на проведение Гран-при Формулы-1. Об этом информирует Reuters. Предполагается, что гонки в Таиланде могли бы проходить с 2028 по 2033 год.

Отметим, что ещё в марте премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават встречался с главой Формулы-1 Стефано Доменикали и тогда заявлял, что страна подготовит технико-экономическое обоснование проведения Гран-при на уличной трассе Бангкока с 2028 года.

Ранее стало известно, что Гран-при Канады Формулы-1 продлён на четыре года.

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