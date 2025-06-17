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Нико Росберг: Пиастри стал для меня явным фаворитом на чемпионство

Нико Росберг: Пиастри стал для меня явным фаворитом на чемпионство
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что после Гран-при Канады пилот «Макларен» Оскар Пиастри теперь является явным фаворитом в борьбе за чемпионство в 2025 году.

«Считаю, что это был переломный момент сезона, и теперь Пиастри стал для меня явным фаворитом на чемпионство. До этого мне казалось, что чемпионом станет Ландо Норрис. Но Пиастри просто не допускает ошибок и выступает очень уверенно. Я видел лишь одну ошибку Оскара в Мельбурне за последние два года.

Мы общались с менеджером Пиастри, моим напарником по команде «Уильямс» Марком Уэббером, и он рассказывал, что Оскар всегда ужинает пиццей, и абсолютно не имеет значения, финишировал он первым или пятым, у него одинаковый настрой», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, Пиастри во время Гран-при Канады столкнулся со своим партнёром по команде Ландо Норрисом за несколько кругов до финиша, после чего Норрис сошёл с дистанции, а Писатри финишировал четвёртым.

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