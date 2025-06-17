Баттон вспомнил о столкновении с Хэмилтоном на фоне аварии Норриса и Пиастри

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением об аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах Гран-при Канады. В результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри пришёл к финишу четвёртым.

«Здорово, что гонщики одной команды ведут борьбу друг с другом, ведь это к тому же борьба за чемпионство. Приятно, что они стараются изо всех сил. Настал момент, когда они должны брать быка за рога, потому что не знаешь, когда представится следующий шанс и представится ли он вообще. Они оба упорно сражаются. Но такое случается. 14 лет назад мы с Льюисом столкнулись на прямой! Так бывает», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне: