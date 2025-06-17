Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Теперь Норрис знает». Жак Вильнёв высказался об аварии Ландо с Пиастри в Канаде

«Теперь Норрис знает». Жак Вильнёв высказался об аварии Ландо с Пиастри в Канаде
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв дал комментарий относительно аварии гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах недавнего Гран-при Канады. Напомним, в результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри пришёл к финишу четвёртым.

«Теперь Норрис знает, что Пиастри будет делать во время гонок. Больше никаких сюрпризов. Он отстаёт по очкам, так что скорее является аутсайдером, но это может ему помочь», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Ранее об аварии высказался бывший британский гонщик и чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон.

Материалы по теме
Баттон вспомнил о столкновении с Хэмилтоном на фоне аварии Норриса и Пиастри

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android