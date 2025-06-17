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Макс Ферстаппен провёл тесты в Спа

Макс Ферстаппен провёл тесты в Спа
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Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пропустил премьерный показ фильма «Формула-1», для того чтобы принять участие в тестах Спа (Бельгия) и помочь своей команде Verstappen.com Racing с подбором настроек машины Aston Martin Vantage GT3.

Напомним, Ферстаппен прилетел сюда прямиком с Гран-при Канады, по итогам которого занял второе место, следом за пилотом «Макларен» Оскаром Пиастри.

Сейчас Ферстаппен идёт на третьей позиции в личном зачёте, имея в своём активе 155 очков. На втором месте Ландо Норрис, у которого 176 очков. А единоличным лидером является Оскар Пиастри — 198 очков.

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