Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф сделал первое заявление из-за протеста «Ред Булл» против Джорджа Расселла

Тото Вольф сделал первое заявление из-за протеста «Ред Булл» против Джорджа Расселла
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу протеста, поданного командой «Ред Булл» против победителя Гран-при Канады Джорджа Расселла («Мерседес»). Изучив протест, стюарды его отклонили, удовлетворившись объяснениями британского пилота.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что «Ред Булл» потребовалось два часа, чтобы подать протест, что на их совести. Знаете, честно говоря, это так мелко. Они делали это в Майами. Теперь они подали два протеста. Один они отозвали, потому что это было нелепо. Они выдвигают какие-то странные пункты. Так они их называют. Думаю, ФИА должна обратить на это внимание, потому что это настолько притянуто за уши, что было отклонено», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1
Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android