Тото Вольф сделал первое заявление из-за протеста «Ред Булл» против Джорджа Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу протеста, поданного командой «Ред Булл» против победителя Гран-при Канады Джорджа Расселла («Мерседес»). Изучив протест, стюарды его отклонили, удовлетворившись объяснениями британского пилота.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что «Ред Булл» потребовалось два часа, чтобы подать протест, что на их совести. Знаете, честно говоря, это так мелко. Они делали это в Майами. Теперь они подали два протеста. Один они отозвали, потому что это было нелепо. Они выдвигают какие-то странные пункты. Так они их называют. Думаю, ФИА должна обратить на это внимание, потому что это настолько притянуто за уши, что было отклонено», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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