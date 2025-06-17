«Феррари» дисквалифицирована в «24 часах Ле-Мана» из-за проигнорированной проблемы

Экипаж «Феррари» под номером 50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен), который финишировал четвёртым в недавней гонке «24 часа Ле-Мана», дисквалифицирован. Об этом информирует пресс-служба организаторов соревнований.

Поводом для этого шага стала техническая инспекция, результаты которой показали, что прогиб заднего антикрыла автомобиля не соответствовал техническим требованиям. Прогиб составил 52 мм при допустимой величине в 15 мм. Кроме того, на опоре антикрыла отсутствовало четыре винта, которые предусмотрены омологацией.

Примечательно, что отсутствие одного из винтов было замечено механиком «Феррари» во время последнего пит-стопа, однако экипаж не принял мер, чтобы решить проблему.

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