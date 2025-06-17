Вольф категорично ответил, считает ли Ферстаппена причастным к протесту против Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о протесте, который был подан командой «Ред Булл» против победителя Гран-при Канады Джорджа Расселла («Мерседес»). Стюарды в итоге протест отклонили, удовлетворившись объяснениями британского гонщика.

«Знаете, в гонках вы выигрываете и проигрываете. Мы одержали честную победу, как одерживали много раз в прошлом. Какой-то позор. Не следовало ли отклонить протесты быстрее? Один из них они отозвали, потому что в нём не было смысла. Второй занял пять часов. Даже не знаю, что имеется в виду под «неспортивным поведением». В чём вообще дело? Кто это решает? Потому что я на 100% уверен: это не Макс. Он настоящий гонщик. Он бы никогда бы не подал протест по такому пустяковому поводу», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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